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18:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Этнокультурный фестиваль «Навруз-2017» пройдет в Нижнем Новгороде 27 марта

Как сообщил председатель НРОО «Конгресс ираноязычных народов» Эрадж Боев, 27 марта 2017 года в Нижнем Новгороде в «Зале дружбы народов» библиотеки имени А. Гайдара состоится открытие этнокультурного фестиваля «Навруз-2017».

Гости фестиваля познакомятся с традициями встречи праздника Навруз в Иране, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане, Дагестане и в других странах и регионах мира. В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Книги народов мира», на которой будет представлена литература, посвященная различным народам и странам. Также в программе мероприятия — концерт с участием национальных исполнителей, экскурсия по экспозиции национального искусства, дегустация блюд национальной кухни.

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз.

Открытие фестиваля состоится по адресу: ул. Мануфактурная, д. 9, детская библиотека им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы Канавинского района.

Начало в 16:00.

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