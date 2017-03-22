Этнокультурный фестиваль «Навруз-2017» пройдет в Нижнем Новгороде 27 марта

Гости фестиваля познакомятся с традициями встречи праздника Навруз в Иране, Таджикистане, Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане, Дагестане и в других странах и регионах мира. В рамках мероприятия состоится открытие выставки «Книги народов мира», на которой будет представлена литература, посвященная различным народам и странам. Также в программе мероприятия — концерт с участием национальных исполнителей, экскурсия по экспозиции национального искусства, дегустация блюд национальной кухни.

Фестиваль проводится в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз.

Открытие фестиваля состоится по адресу: ул. Мануфактурная, д. 9, детская библиотека им. А. Гайдара Централизованной библиотечной системы Канавинского района.

Начало в 16:00.