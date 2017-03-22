Гидромет: сыро и прохладно будет до выходных
Синоптики прогнозируют, что как минимум до воскресенья ждать тепла и солнца в Беларуси не стоит.
Синоптики прогнозируют, что как минимум до воскресенья ждать тепла и солнца в Беларуси не стоит.
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сырая и прохладная погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие через территорию республики пройдет ряд атмосферных фронтов со стороны Балтики.
Так, рассказали в Гидромете, в четверг в республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут ночью и утром в
В пятницу 24 марта днем на большей части территории страны также возможны дожди, ночью термометры покажут от —2°С по северу Беларуси до +6°С по югу, днем — от +5 до +12°С.
Погоду в субботу 25 марта будет определять малоактивный атмосферный фронт с Балтийского моря — днем в