Гидромет: сыро и прохладно будет до выходных

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сырая и прохладная погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие через территорию республики пройдет ряд атмосферных фронтов со стороны Балтики.

Так, рассказали в Гидромете, в четверг в республике ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди пройдут ночью и утром в юго-восточных регионах Беларуси, а температура ночью составит от —2 до +4°С, днем +7..+13°С.

В пятницу 24 марта днем на большей части территории страны также возможны дожди, ночью термометры покажут от —2°С по северу Беларуси до +6°С по югу, днем — от +5 до +12°С.