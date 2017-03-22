«Это был армагеддец»: киевляне вспомнили масштабный снегопад 4-летней давности
При этом в среду, 22 марта, в столице наблюдается солнечная погода, +17 градусов.
При этом в среду, 22 марта, в столице наблюдается солнечная погода, +17 градусов.
В соцсети киевляне вспоминают, как в 2013 году столицу накрыл сильнейший снегопад, который парализовал город.
Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
«Киев. 22 марта 2013 года, ровно 4 года назад. Помните?» — отмечается в комментарии к фото.
Пользователи соцсети активно делятся своими воспоминаниями.
«Как тут забудешь, я в районе метро “Петровка” просидел в пробке с часу до девяти утра, проехав за это время максимум километр», — написал Олег Лупич.
«Погода психанула тогда хорошенько», — подчеркнула Валентина Капустинская.
«О, да. Это был армагеддец», — отметила Ирина Демиденко.
«Никогда не забуду! И еще. До сих пор жду от марта
Отметим, что в среду, 22 марта, в Киеве солнечно, +17 градусов.