«Это был армагеддец»: киевляне вспомнили масштабный снегопад 4-летней давности

«Как тут забудешь, я в районе метро “Петровка” просидел в пробке с часу до девяти утра, проехав за это время максимум километр», — написал Олег Лупич.

«Киев. 22 марта 2013 года, ровно 4 года назад. Помните?» — отмечается в комментарии к фото.

Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

В соцсети киевляне вспоминают, как в 2013 году столицу накрыл сильнейший снегопад, который парализовал город.

«Погода психанула тогда хорошенько», — подчеркнула Валентина Капустинская.

«О, да. Это был армагеддец», — отметила Ирина Демиденко.

«Никогда не забуду! И еще. До сих пор жду от марта какой-то подставы! Резину до апреля не меняю!» — написал Александр Александрович.

Отметим, что в среду, 22 марта, в Киеве солнечно, +17 градусов.