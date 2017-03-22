Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В ГД ответили на запрет въезда участницы РФ на «Евровидение»
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
17:03 (мск), источник: Обозреватель

«Это был армагеддец»: киевляне вспомнили масштабный снегопад 4-летней давности

При этом в среду, 22 марта, в столице наблюдается солнечная погода, +17 градусов.

В соцсети киевляне вспоминают, как в 2013 году столицу накрыл сильнейший снегопад, который парализовал город.

Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

«Киев. 22 марта 2013 года, ровно 4 года назад. Помните?» — отмечается в комментарии к фото.

Пользователи соцсети активно делятся своими воспоминаниями.

«Как тут забудешь, я в районе метро “Петровка” просидел в пробке с часу до девяти утра, проехав за это время максимум километр», — написал Олег Лупич.

«Погода психанула тогда хорошенько», — подчеркнула Валентина Капустинская.

«О, да. Это был армагеддец», — отметила Ирина Демиденко.

«Никогда не забуду! И еще. До сих пор жду от марта какой-то подставы! Резину до апреля не меняю!» — написал Александр Александрович.

Отметим, что в среду, 22 марта, в Киеве солнечно, +17 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+6°
малооблачно
765 мм рт. ст.
повышенное
39 %
низкая
10 м/с
умеренный ветер
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
ЦБ заявил о незаконном выводе 183 млрд рублей из РФ в 2016 году
Медведев предложил сажать чиновников в open space
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Москва попала в сотню самых дорогих городов мира
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь