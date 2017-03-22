Дизайнер из Иркутска повезёт в Италию расшитые кружевом телогрейки
Иркутский дизайнер Светлана Чурилина поедет покорять Вечный город коллекцией ватников.
Иркутский дизайнер Светлана Чурилина поедет покорять Вечный город коллекцией ватников.
Мех, бантики, ленты, россыпь камней. Высокая мода диктует свои правила. Даже если на подиуме — телогрейка.
В её новой коллекции 6 телогреек. И они так не похожи на те, что
— Остановилась я почему именно на телогреечке? Начала вспоминать старые фильмы,
Телогрейки Светланы — не такие тёплые, они из хлопка. Первоначально её задумка была — использовать настоящие ватники. Но приглядевшись к ним, дизайнер поняла — чтобы воплотить в жизнь то, что хотела, придётся шить самой.
Телогрейка у большинства людей ассоциируется с деревней или в крайнем случае — исправительной колонией. Но никак не ожидаешь, что у такой одежды могут быть кружево, бусины и шнуровка.
За победу в конкурсе Светлане достался главный приз — участие в итальянской Неделе моды. Пригласили туда ещё пять иркутских дизайнеров, только они поедут в Рим за свой счёт.
— Многие спрашивают, а что, правда, Неделя моды в Италии? Это правда. Будет более 100 участников только дизайнеров. 24 Дома моды. Это будут и «Шанель», и «Прада» и так далее, — говорит организатор конкурса дизайнеров «ART-PODIUM» Екатерина Чопей.
«Roma Fashion Week» пройдёт с 3 по 7 апреля. Возможно, в Риме и исполнится мечта иркутского дизайнера — задать моду всему миру. Пусть даже и на телогрейки.