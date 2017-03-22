Дизайнер из Иркутска повезёт в Италию расшитые кружевом телогрейки

Мех, бантики, ленты, россыпь камней. Высокая мода диктует свои правила. Даже если на подиуме — телогрейка.

В её новой коллекции 6 телогреек. И они так не похожи на те, что когда-то носило полстраны. Почти два месяца модельер Светлана Чурилина пыталась украсить неказистую рабочую одежду. И ей это удалось — первое место на конкурсе дизайнеров «ART-PODIUM». Он проходил в Иркутске, но наряды оценивали итальянские кутюрье, которых русские телогрейки покорили с первого взгляда.

— Остановилась я почему именно на телогреечке? Начала вспоминать старые фильмы, чёрно-белые. «Девчата». Как они — сверху телогрейка и в валенках, в платьишках ситцевых. Не знаю, навеяло мне всё это наше, русское, — говорит дизайнер одежды Светлана Чурилина.

Телогрейки Светланы — не такие тёплые, они из хлопка. Первоначально её задумка была — использовать настоящие ватники. Но приглядевшись к ним, дизайнер поняла — чтобы воплотить в жизнь то, что хотела, придётся шить самой.

Телогрейка у большинства людей ассоциируется с деревней или в крайнем случае — исправительной колонией. Но никак не ожидаешь, что у такой одежды могут быть кружево, бусины и шнуровка.

За победу в конкурсе Светлане достался главный приз — участие в итальянской Неделе моды. Пригласили туда ещё пять иркутских дизайнеров, только они поедут в Рим за свой счёт.

— Многие спрашивают, а что, правда, Неделя моды в Италии? Это правда. Будет более 100 участников только дизайнеров. 24 Дома моды. Это будут и «Шанель», и «Прада» и так далее, — говорит организатор конкурса дизайнеров «ART-PODIUM» Екатерина Чопей.

«Roma Fashion Week» пройдёт с 3 по 7 апреля. Возможно, в Риме и исполнится мечта иркутского дизайнера — задать моду всему миру. Пусть даже и на телогрейки.