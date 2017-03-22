Суд признал законным отказ в проведении в Нижнем Новгороде митинга против коррупции 26 марта

На запрос истца — Анны Степановой — о том, почему отказ не содержал предложения о проведении мероприятия на альтернативной площадке, администрация на суде предоставила документ, содержащий предложение провести митинг с 13:00 до 16:00 29 или 30 марта в сквере на ул. Коминтерна в Сормовском районе. В ответ на это истец попросил признать уведомление незаконным, так как, по ее мнению, оно было предоставлено с опозданием.

На вопрос Степановой о том, почему предложение об альтернативной площадке ей предоставлено лишь сегодня в зале суда, представитель ответчика — Екатерина Ашерова — ответила: «Потому что это сделано сейчас».

Истец также попросила администрацию пояснить, на каком основании их заявление, поданное в 12:50, рассматривалось позднее чем заявка БФ «Нижегородский», зафиксированная в 17:15, представитель ответчика пояснил это особенностями приема документов и тем, что уведомление истца в указанное время было только подано, но не зарегистрировано.

Сторона истца хотела, чтобы суд признал незаконным уведомление, в котором содержалась информация об отказе в проведении мероприятия: по причине того, что на эту площадку ранее было заявлено другое. Степанова заявила, что, по ее мнению, представляемая ею инициативная группа по-прежнему вправе проводить митинг против Коррупции на пл. Маркина 26 марта.

Напомним, что на пл. Маркина в этот день горадминистрация согласовала публичное мероприятие Благотворительному фонду «Нижегородский» — пикет в поддержку детей, страдающих ДЦП. При этом, как отмечает Анна Степанова, указанная площадь очень вместительная — не ней одновременно могут уместиться обе группы.

В то же время, как стало известно на заседании суда 22 марта, с 07:00 до 22:00 26 марта на остальных площадках пройдут пикеты «Против пятой колонны в органах государственной власти». Организаторам согласованы следующие места: Южное шоссе, около д.35; пл. Ленина, парк «Дубки», около катера «Герой» на Нижневолжской набережной, ул. 40 Лет Победы около д.16, сквер на ул. Рокоссовского, сквер на ул. Коминтерна.

Заслушав стороны, суд постановил отказать Степановой в полном объеме. В свою очередь истец намерена обжаловать это решение.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация сначала согласовала, а затем отказала штабу Алексея Навального в проведении митинга 26 марта 2017 года.