Третьяковскую галерею можно будет посетить по карте «Тройка»

Она напомнила, что в последние год-полтора появилась возможность оплачивать картой «Тройка» проход на катки в Парке Горького и на ВДНХ, посещение экспозиции «Лунариум» Московского планетария, вход в зоопарк.

«Карта “Тройка” известна всем, кто пользуется московским транспортом. Подавляющее число пассажиров оплачивают свой проезд именно при помощи “Тройки”. Для того чтобы эта карта была еще более интересна москвичам и гостям столицы, мы ее постоянно развиваем», — сказала Бисембаева.

Это позволяет людям не стоять в очередях, экономить время, быть более мобильными.

С 22 марта пользователи «Тройки» могут не обращаться в кассу за билетом, чтобы увидеть крупнейшую в мире коллекцию русской живописи XI — начала XX века в Третьяковской галерее. Речь идет о постоянной экспозиции в основном здании музея в Лаврушинском переулке.

По словам Бисембаевой, в ближайшее время пройти по карте можно будет и в здание галереи на Крымском Валу. Также прорабатывают возможность входа с ее помощью и в другие музеи Москвы.

В прошлом году департамент транспорта столицы и Третьяковская галерея заключили соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект «Интенсив ХХ». Его главной площадкой стали станции «Парк Культуры» Кольцевой и Сокольнической линий. В вестибюлях, на платформах, эскалаторах появились баннеры и стикеры с репродукциями картин художников XX века из собрания галереи на Крымском Валу.

В кассах музея считают, что новый терминал будет хорошим подспорьем именно для жителей Москвы, потому что у туристов карты «Тройка», как правило, не бывает.

Воспользоваться новыми терминалами посетители смогут только перед входом на основную экспозицию. Билеты на временные выставки будут продаваться как прежде — через кассы и сайт музея.