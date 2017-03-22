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18:51 (мск), источник: Интерфакс

Третьяковскую галерею можно будет посетить по карте «Тройка»

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Вход в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке теперь можно оплатить картой «Тройка», сообщила заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алина Бисембаева.

«Карта “Тройка” известна всем, кто пользуется московским транспортом. Подавляющее число пассажиров оплачивают свой проезд именно при помощи “Тройки”. Для того чтобы эта карта была еще более интересна москвичам и гостям столицы, мы ее постоянно развиваем», — сказала Бисембаева.

Она напомнила, что в последние год-полтора появилась возможность оплачивать картой «Тройка» проход на катки в Парке Горького и на ВДНХ, посещение экспозиции «Лунариум» Московского планетария, вход в зоопарк.

Это позволяет людям не стоять в очередях, экономить время, быть более мобильными.
Алина Бисембаева
Замруководителя департамента транспорта Москвы

С 22 марта пользователи «Тройки» могут не обращаться в кассу за билетом, чтобы увидеть крупнейшую в мире коллекцию русской живописи XI — начала XX века в Третьяковской галерее. Речь идет о постоянной экспозиции в основном здании музея в Лаврушинском переулке.

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По словам Бисембаевой, в ближайшее время пройти по карте можно будет и в здание галереи на Крымском Валу. Также прорабатывают возможность входа с ее помощью и в другие музеи Москвы.

В прошлом году департамент транспорта столицы и Третьяковская галерея заключили соглашение о сотрудничестве и запустили совместный проект «Интенсив ХХ». Его главной площадкой стали станции «Парк Культуры» Кольцевой и Сокольнической линий. В вестибюлях, на платформах, эскалаторах появились баннеры и стикеры с репродукциями картин художников XX века из собрания галереи на Крымском Валу.

В кассах музея считают, что новый терминал будет хорошим подспорьем именно для жителей Москвы, потому что у туристов карты «Тройка», как правило, не бывает.

Воспользоваться новыми терминалами посетители смогут только перед входом на основную экспозицию. Билеты на временные выставки будут продаваться как прежде — через кассы и сайт музея.

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