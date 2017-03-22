В Петербурге активисты зафиксировали 25-кратное превышение нормы пыли

Уровень загрязненности улиц Северной столицы многократно превышает нормы, сообщают активисты общественного движения «Красивый Петербург».

Вместе с проектом «Делай правильно!» они провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка. 21 марта они собрали 757 граммов смёта на квадратный метр, в то время как показатели пыли и песка на улицах по нормативам должно быть в 25 раз меньше.