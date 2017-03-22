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19:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге активисты зафиксировали 25-кратное превышение нормы пыли

Активисты провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка.

Источник: РИА "Новости"

Уровень загрязненности улиц Северной столицы многократно превышает нормы, сообщают активисты общественного движения «Красивый Петербург».

Вместе с проектом «Делай правильно!» они провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка. 21 марта они собрали 757 граммов смёта на квадратный метр, в то время как показатели пыли и песка на улицах по нормативам должно быть в 25 раз меньше.

Как отмечает Фонтанка. Ру, чиновники комитета по благоустройству парируют на это, что на улицах города на Неве не грязь, а «грунтовые наносы». Активисты в свою очередь ссылаются на постановление правительства «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга», согласно которому засоренность должна быть не выше 30 граммов на квадратный метр. По их мнению, уборка должна включать в себя удаление как загрязнений, так и грунтово-песчаных наносов.

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