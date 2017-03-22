В Петербурге активисты зафиксировали 25-кратное превышение нормы пыли
Активисты провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка.
Активисты провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка.
Уровень загрязненности улиц Северной столицы многократно превышает нормы, сообщают активисты общественного движения «Красивый Петербург».
Вместе с проектом «Делай правильно!» они провели проверку на углу Сенной площади и Спасского переулка. 21 марта они собрали 757 граммов смёта на квадратный метр, в то время как показатели пыли и песка на улицах по нормативам должно быть в 25 раз меньше.
Как отмечает Фонтанка. Ру, чиновники комитета по благоустройству парируют на это, что на улицах города на Неве не грязь, а «грунтовые наносы». Активисты в свою очередь ссылаются на постановление правительства «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга», согласно которому засоренность должна быть не выше 30 граммов на квадратный метр. По их мнению, уборка должна включать в себя удаление как загрязнений, так и