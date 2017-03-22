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19:07 (мск), источник: Известия.Ру

Путин подарил Лаврову собрание сочинений Тютчева 1913 года издания

Подарок главе МИДа был сделан в Кремле 22 марта.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подарил главе МИД России Сергею Лаврову собрание сочинений Тютчева 1913 года издания.

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Такой подарок он сделал в начале заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами. Мероприятие проходит 22 марта в Кремле.

Это заседание стало первым в 2017 году. На мероприятии планируется определить основные параметры работы на 2017−2019 годы.

Ранее Путин сообщил, что количество партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества превысило 100 стран, а портфель заказов на поставки российского вооружения за рубеж сохраняется на уровне свыше $50 млрд.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Учись, мол, Лавров!!)
Классно подколол графомана...
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Сергей Донцов
великое дело сотворил!
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