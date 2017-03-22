Путин подарил Лаврову собрание сочинений Тютчева 1913 года издания
Подарок главе МИДа был сделан в Кремле 22 марта.
Подарок главе МИДа был сделан в Кремле 22 марта.
Президент России Владимир Путин подарил главе МИД России Сергею Лаврову собрание сочинений Тютчева 1913 года издания.
Такой подарок он сделал в начале заседания комиссии по вопросам
Это заседание стало первым в 2017 году. На мероприятии планируется определить основные параметры работы на 2017−2019 годы.
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