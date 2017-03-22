Путин подарил Лаврову собрание сочинений Тютчева 1913 года издания

Сергей Лавров отмечает день рождения в самолете, возвращаясь из Токио

Такой подарок он сделал в начале заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами. Мероприятие проходит 22 марта в Кремле.

Это заседание стало первым в 2017 году. На мероприятии планируется определить основные параметры работы на 2017−2019 годы.