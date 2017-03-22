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20:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Определены лучшие направления для молодых туристов-одиночек

Пользователи BuzzFeed в ходе опроса назвали лучшие направления для туристов-одиночек до 30 лет.

Портал на основе их ответов составил список из 17 мест в разных уголках мира.

В перечень, места в котором не ранжируются, вошла, в частности, Хорватия. Интернет-пользователь Jon-Michael Poff рассказал, как путешествовал в одиночку по побережью Адриатики от города Пула на севере страны до Дубровника, где снимали часть сериала «Игра престолов».

Хорватия

Мужчина назвал Хорватию самым красивым местом на Земле с прекрасными людьми. «Я бы порекомендовал этот маршрут абсолютно кому угодно», — отметил он.

В перечень также была включена Ирландия. Пользователь с ником beccaahhh написала, что вернулась из поездки по этой стране несколько дней назад. Пережитый опыт она назвала поразительным, отметив, что совершенно не боялась путешествовать в одиночку.

Ирландия

В число направлений для одиноких туристов также попал Париж. Пользователь tessh5 рассказала, что прониклась любовью к этому городу, проводя время в Лувре, роскошных ресторанах, осматривая Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

Париж

Кроме того, в топ-17 попали Англия, Гавайи, Япония, итальянский город Болонья, Мадрид, Лос-Анджелес, Барселона, Лиссабон, Южная Америка, Новая Зеландия и другие места.

В январе сообщалось о рейтинге из пяти самых безлюдных туристических направлений мира. В топ-5 включили Душанбе, Софию, Бухарест, Касабланку и Бостон.

Комментарии
2
Супер Справедливость
А по мне, каждый должен сам выбрать,что ему нравится... Лес, горы, море или города...
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Падший Ангел
На Марсе пляжи неплохие! На Венере жарковато.
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