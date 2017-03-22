Определены лучшие направления для молодых туристов-одиночек

В перечень, места в котором не ранжируются, вошла, в частности, Хорватия. Интернет-пользователь Jon-Michael Poff рассказал, как путешествовал в одиночку по побережью Адриатики от города Пула на севере страны до Дубровника, где снимали часть сериала «Игра престолов».

Портал на основе их ответов составил список из 17 мест в разных уголках мира.

Мужчина назвал Хорватию самым красивым местом на Земле с прекрасными людьми. «Я бы порекомендовал этот маршрут абсолютно кому угодно», — отметил он.

В перечень также была включена Ирландия. Пользователь с ником beccaahhh написала, что вернулась из поездки по этой стране несколько дней назад. Пережитый опыт она назвала поразительным, отметив, что совершенно не боялась путешествовать в одиночку.