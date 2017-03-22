Определены лучшие направления для молодых туристов-одиночек
Пользователи BuzzFeed в ходе опроса назвали лучшие направления для
Пользователи BuzzFeed в ходе опроса назвали лучшие направления для
Портал на основе их ответов составил список из 17 мест в разных уголках мира.
В перечень, места в котором не ранжируются, вошла, в частности, Хорватия.
Мужчина назвал Хорватию самым красивым местом на Земле с прекрасными людьми. «Я бы порекомендовал этот маршрут абсолютно кому угодно», — отметил он.
В перечень также была включена Ирландия. Пользователь с ником beccaahhh написала, что вернулась из поездки по этой стране несколько дней назад. Пережитый опыт она назвала поразительным, отметив, что совершенно не боялась путешествовать в одиночку.
В число направлений для одиноких туристов также попал Париж. Пользователь tessh5 рассказала, что прониклась любовью к этому городу, проводя время в Лувре, роскошных ресторанах, осматривая Эйфелеву башню и Триумфальную арку.
Кроме того, в топ-17 попали Англия, Гавайи, Япония, итальянский город Болонья, Мадрид,
В январе сообщалось о рейтинге из пяти самых безлюдных туристических направлений мира. В топ-5 включили Душанбе, Софию, Бухарест, Касабланку и Бостон.