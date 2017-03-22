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18:16 (мск), источник: Om1.ru

Омичи заметили в городе первую весеннюю бабочку

Насекомое ползало по дороге в полусонном состоянии.

В Омске прохожие заметили бабочку, что для многих ознаменовало настоящую весну. В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка Олеся Савченко выложила фотографию бабочки, которую заметила на улице Маршала Жукова. Насекомое бессильно ползало по снегу. Девушка посадила бабочку к себе на руку и сфотографировала ее. К сожалению, дальнейшая судьба спутницы весны остается неизвестной.

В комментариях омичи рассказывают, что с потеплением в городе появились и другие насекомые, знаменующие весну, — мухи.

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