Омичи заметили в городе первую весеннюю бабочку

В Омске прохожие заметили бабочку, что для многих ознаменовало настоящую весну. В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омичка Олеся Савченко выложила фотографию бабочки, которую заметила на улице Маршала Жукова. Насекомое бессильно ползало по снегу. Девушка посадила бабочку к себе на руку и сфотографировала ее. К сожалению, дальнейшая судьба спутницы весны остается неизвестной.