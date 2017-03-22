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19:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге потребовали снести новострой возле памятника архитектуры

Фабрика «Красное знамя» производила чулки и носки, в войну здесь шили обмундирование для солдат.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Правда, предприятие больше известно даже не своей продукцией, а производственными корпусами, построенными по проекту немецкого архитектора Эриха Мендельсона в стиле конструктивизма.

Самым заметным объектом комплекса является силовая станция, или, как ее называют в городе, «Корабль Мендельсона». Витражи, ленточные окна, бетонные полукруглые конструкции — когда станция только была построена, она произвела фурор в городе. Сейчас эту работу архитектора даже сравнивают с «Черным квадратом» Малевича. Вроде бы, все элементарно, но предложенные им решения стали новым словом в архитектуре.

В новаторстве, как говорит Наталья Душкина, историк архитектуры, член федерального научно-методического совета по культурному наследию при минкультуры, вся соль проекта.

Силовую станцию «Красного знамени», которая сейчас вызывает восторг у архитекторов, местные жители стараются обходить стороной — слишком заброшенным выглядит здание, и притягивает оно не только любителей конструктивизма, но и окрестных маргиналов.

С начала девяностых силовая станция попала в частные руки. Проектов, как ее реконструировать, озвучивалось множество: в «Красном знамени» хотели открыть музей современного искусства, сделать лофт-проект или бизнес-центр.

Но инвестор за реконструкцию фабричного корпуса так и не взялся, уж слишком призрачными выглядели проекты и слишком громко возмущались градозащитники. В 2009 году им удалось добиться того, чтобы силовая станция «Красного знамени» получила статус регионального памятника. А значит, перестроить объект по своему усмотрению уже было нельзя.

В прошлом году инвестор начал строить рядом со станцией жилой дом — проект намного более маржинальный, чем организация лофта. Стройка велась стахановскими темпами, и сейчас дом почти достроен. Его высота относительно небольшая — 32 метра. Но он оказался выше силовой станции и, как говорят градозащитники, безвозвратно изменил панораму.

Профессиональное сообщество раскололось на два лагеря. Архитектор Рафаэль Даянов считает, что тревоги градозащитников напрасны, что силовая станция — это прежде всего промышленное здание, и Мендельсон, когда его создавал, руководствовался в первую очередь соображениями практичности. Отсюда и нетипичный внешний вид объекта.

Схожей позиции придерживаются и в комитете по градостроительству и архитектуре. Владимир Григорьев, председатель комитета, призывает не драматизировать, он утверждает, что на момент застройки территории здесь были пустыри, и привычная дли жителей Петроградской стороны панорама сложилась не из-за того, что у архитектора был особый замысел, а потому что участок не представлял интереса для застройщиков. Сейчас времена изменились.

Святослав Гайкович, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, член градостроительного совета города, говорит о тактичности, которую проявили застройщик и архитектор. Эксперт обращает внимание, что угол, примыкающий к станции, был специально скруглен, общий стиль, в котором спроектирована новостройка, не диссонирует с объектом архитектурного наследия.

Тем не менее, Гайкович не отрицает изменений: «Памятник был немножко испорчен», — констатирует эксперт и подчеркивает, что при нынешней степени готовности здания уже ничего изменить нельзя. Снос новостройки он называет пустой тратой денег.

Но если одни архитекторы призывают к диалогу, то другие к компромиссам не готовы, утверждая, что слишком долго соглашались со всеми решениями Смольного. Так, ИКОМОС распространило заявление, в котором сам факт возведения многоквартирного жилого дома рядом с «Красным знаменем» назван нарушением российских и международных норм охраны культурного наследия.

Сергей Горбатенко, председатель Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС, считает, что фабрика «Красное знамя» должна стать памятником не регионального, а федерального значения. Причем, охранным статусом эксперт предлагает наделить не только саму силовую станцию, но и весь ансамбль фабрики. При таком подходе новостройка окажется в черте охранной зоны. Ее предлагают снести за счет города, а инвестору вернуть деньги, затраченные на строительство.

Заявление ИКОМОС произвело в архитектурном сообществе Петербурга эффект разорвавшейся бомбы. Учитывая, что градозащитники никак не могут добиться даже изменений проектов диссонирующих строений, то снос существующих — это и вовсе из разряда фантастики. Святослав Гайкович, в частности, прокомментировал предложение коллег из ИКОМОСа фразой: «Рубикон уже перейден». В Смольном тоже не согласны. Владимир Григорьев заявил, что для сноса здания нет никаких законных оснований.

Тем не менее, архитекторы, выступающие за снос новостройки, намерены бороться до конца. Дело в том, что силовая станция имеет все шансы войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если такой статус будет получен, то охранять станцию будут так же строго, как Зимний дворец или Адмиралтейство. Специалисты по архитектуре ХХ века считают, что такие сравнения корректны, ведь решения, которые были применены в авангардных зданиях, поистине революционны, и именно они определили то, как выглядят сейчас города по всему миру в XXI веке.

Тем временем.

Ситуация с сохранением промышленной архитектуры в Петербурге вызывает серьезное беспокойство у специалистов. Многие комплексы находятся в историческом центре и занимают огромные площади, что не может не вызвать нездорового интереса у застройщиков. Несмотря на протесты градозащитников, здания зачастую сносят. Так произошло с пакгаузом Варшавского вокзала, сейчас под угрозой сноса завод Леснера на Выборгской стороне.

В тяжелой ситуации оказались и объекты, на которые застройщики пока не претендуют. Например, завод «Красный треугольник» считается настоящей легендой города. Когда-то здесь производились резиновые сапоги, которые носили советские граждане от Калининграда до Владивостока, сейчас корпуса поделены между 70 собственниками. Здесь размещаются склады, мастерские, мелкие производственные площадки. Уникальная архитектура привлекает на «Красный треугольник» режиссеров, здесь регулярно снимают фильмы. Многие музыканты начинали свой творческий путь с репетиционной базы на «Красном треугольнике», ну, а уж фотографы и любители селфи и вовсе ходят сюда как на работу. Разговоры о том, что комплекс необходимо отреставрировать и сделать в «Красном треугольнике» общественное пространство, ведутся давно. Но ни у одного из 70 собственников нет средств на реставрацию даже своих участков.

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