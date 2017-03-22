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18:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Интервал движения «Ласточек» на МЦК сократится с 1 мая

Интервал движения «Ласточек» на МЦК сократится с 1 мая до пяти минут в час пик и до 10 минут в остальное время, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения комфорта пассажиров в условиях растущего спроса на МЦК ОАО “РЖД” совместно с правительством Москвы приняли решение с 1 мая увеличить количество поездов “Ласточка” на кольце и уменьшить интервал движения до 5 минут в час пик и 10 минут в остальное время. Для этого компании потребуется привлечь к эксплуатации на МЦК девять дополнительных поездов “Ласточка” (в дополнение к 33 существующим), а также организовать дополнительные места технического обслуживания поездов и места в пунктах отдыха локомотивных бригад», — говорится в сообщении.

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В материале уточняется, что с начала 2017 г. пассажиры МЦК совершили 20 млн поездок, а всего за время эксплуатации новой линии — 47 млн. Ежедневный пассажиропоток по будням в марте в среднем составляет 345,6 тыс. человек, рекордный показатель в 364,6 тыс. пассажиров был достигнут 14 марта. В 2017 г. пассажиропоток МЦК составит, как ожидается, 90 млн. человек.

«Итоги первых шести месяцев работы кольца, с одной стороны, обнадеживают, но, с другой, показывают, что нам многое предстоит сделать. Нужно оперативно отрабатывать все замечания, изменить сам подход: не пассажир для РЖД, а железная дорога для людей. Наша задача — не просто обеспечить движение поездов в нужном режиме, но поддерживать заявленный высокий уровень качества услуг по всем направлениям», — приводятся в сообщении слова президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

В пресс-службе также добавили, что для реализации указанных мероприятий в настоящее время ведется согласование проекта дополнительного соглашения к договору на обеспечение транспортного обслуживания на МЦК, заключенному между ГУП «Московский метрополитен» и ОАО «РЖД». Дальнейшее развитие кольца предполагает интеграцию радиальных направлений железных дорог и станций МЦК.

«В настоящее время пересадку на кольцо можно осуществить с пяти радиальных направлений, до конца 2018 г. их число увеличится до девяти. Статистика перевозок свидетельствует, что число пассажиров, совершающих пересадки с платформ радиального направления на МЦК, также увеличивается. В среднем пассажиропоток на этих платформах (Северянин, Окружная, НАТИ, Фрезер, Тестовская) с момента открытия кольца вырос на 77%», — заключили в пресс-службе.

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