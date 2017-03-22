Петербургские улицы начали мыть с шампунями

Дороги и тротуары Петербурга, полностью очищенные от зимней грязи, начали мыть с шампунями. Всего этой весной таким образом отмоют 350 улиц, сообщает комитет по благоустройству.

В первую очередь в Петербурге отмоют ключевые дороги — сегодня в центре моют набережные, площади и видовые площадки. Отмечается, что шампунь, который используют дорожники, имеет сертификаты экологической безопасности. Производится средство в России.

«Прежде чем “набело” вымыть улицу, необходимо полностью очистить тротуары и зону у поребрика (специалисты называют ее “лотковой”). За зиму смесь из сажи, нефтепродуктов, песка и грязи впаивается в поры асфальта. Грязь с дороги спецмашина отметает щетками, затем наносы сгребают в кучи плугом или совком-разгребателем, грузят в самосвалы и вывозят. После работы погрузчика дорогу вновь прометают и пылесосят, убирая остатки загрязнений», — отмечают в ведомстве.

Для качественной летней уборки улицы ее должны пройти таким образом не менее 5 — 7 раз, после чего на магистрали уступом выходит колонна спецмашин, которые под большим давлением подают воду, а также техника с моющими средствами.

В то же время продолжается «черновая» уборка улиц, где движение менее интенсивно. Мойка улиц идет во всех районах города.

«Не выдохнув после зимы, дорожники начали весеннюю зачистку улиц. Мы работаем очень напряженно, но у этого есть результат: в этом году город избежал пылевых бурь», — подчеркивает председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Во всех российских городах на комплексную весеннюю уборку улиц дается весь апрель, но петербургские дорожники приступили к мытью дорог и тротуаров раньше — с 1 марта, выбирая для работ с водой теплые часы. Когда плюсовая температура сохраняется и ночью, улицы моют круглосуточно.

Всего с 1 марта дорожники вывезли с петербургских улиц 16,5 тысячи тонн смета — в 2016 году за это время было вывезено 3,3 тысячи тонн смета. На мытье улиц ушло почти 50 тысяч кубометров воды. По информации ГУП «Минерал» Комитета по природопользованию, превышений максимальных допустимых значений концентрации взвешенных частиц в воздухе не зафиксировано.