Новым главным редактором «Ведомостей» назначен Илья Булавинов

«Сегодня нам объявили о том, что главным редактором “Ведомостей” стал Илья Булавинов», — сообщили «Интерфаксу» несколько журналистов «Ведомостей» на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что главный редактор газеты Татьяна Лысова покидает свой пост по личным мотивам. Она была главным редактором газеты «Ведомости» с декабря 2002 по 2007 годы, потом в течение трех лет занимала должность редакционного директора издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа». С марта 2010 года вновь стала главредом газеты.