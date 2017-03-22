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18:49 (мск), источник: Интерфакс

Новым главным редактором «Ведомостей» назначен Илья Булавинов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Редакция «Ведомостей» объявила о назначении нового главного редактора газеты.

«Сегодня нам объявили о том, что главным редактором “Ведомостей” стал Илья Булавинов», — сообщили «Интерфаксу» несколько журналистов «Ведомостей» на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что главный редактор газеты Татьяна Лысова покидает свой пост по личным мотивам. Она была главным редактором газеты «Ведомости» с декабря 2002 по 2007 годы, потом в течение трех лет занимала должность редакционного директора издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа». С марта 2010 года вновь стала главредом газеты.

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