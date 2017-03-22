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21:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии появилось второе официальное коллекторское агентство

Лицензию на работу выдали сотрудники службы судебных приставов.

В Башкирии с начала года зарегистрировали второе коллекторское агентство.

Дело в том, что с начала января 2017 года серьезно ужесточились требования к работе организаций, которые занимаются взысканием долгов с частных лиц. В частности, в регионах разрешили работать только тем коллекторам, которые зарегистрировались в местной Службе приставов.

Выяснилось, что популярности приставам новые правила не добавили — за три с половиной месяца в региональное отделение службы поступили всего две заявки на регистрацию.

К слову, по всей России за три месяца переаттестацию смогли пройти только 97 компаний, взыскивающих долги.

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