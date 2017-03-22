GPS-навигатор влияет на мозг, установили ученые
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые из Университета Кента в Великобритании выяснили, что использование
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые из Университета Кента в Великобритании выяснили, что использование
В ходе эксперимента 24 добровольца должны были найти нужный адрес в виртуальной модели района Сохо в Лондоне — сначала без помощи компьютера, а затем с использованием
Результаты исследования показали, что при самостоятельном поиске в мозге участников активизировались гиппокамп и префронтальная кора, отвечающие за навигацию и принятие решений. Во втором случае эти участки мозга не были задействованы.
Ученые пояснили, что у данного явления есть и положительная сторона. Освобождая себя от необходимости поиска маршрута, люди получают возможность использовать умственные ресурсы для других целей.