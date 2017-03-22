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19:41 (мск), источник: ТАСС

Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году, если не попадет в этом

Эту информацию подтвердили также и в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала.

В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в “Евровидении”, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова
Пресс-служба Первого канала

Эту информацию ТАСС также подтвердили в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.

СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой на три года.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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