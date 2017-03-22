Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году, если не попадет в этом
Эту информацию подтвердили также и в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.
Эту информацию подтвердили также и в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году в том случае, если не попадет в этом. Об этом ТАСС сообщили в
В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в “Евровидении”, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова
Эту информацию ТАСС также подтвердили в ВГТРК, которая будет принимать решение о представителе России на конкурсе в следующем году.
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой на три года.