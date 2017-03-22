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20:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Самойлова представит Россию на Евровидении в 2018 г

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Участница Евровидения Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Источник: "РИА Новости" Украина

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви «Flame Is Burning». В среду Служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой в Украину на три года.

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«В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в Евровидении, в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона; Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале.

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