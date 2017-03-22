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20:27 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове появятся два новых памятника

В Молдове планируют возвести монументы, которые посвятят жертвам Холокоста и воинам, погибшим на войне в Афганистане.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В Кагуле и Единцах установят новые памятники. Соответствующее решение приняло правительство на очередном заседании в среду.

Так, в центре Кагула, по улице Штефан чел Маре появится монумент в память о жертвах Холокоста, погибших в период Второй мировой войны. Памятник возведут на месте, где в сороковые годы прошлого века находилось еврейское гетто. Как отмечается в проекте правительства, установка монумента будет оплачена за счет спонсорских средств.

За счет местных бюджетов — районного и городского, планируется возведение памятника воинам, погибшим в войне в Афганистане (1979−89 гг), а также благоустройство прилегающей территории. Монумент установят в парке имени Василе Александри города Единцы. Как отмечают в министерстве культуры, в войне в Афганистане приняли участие 260 жителей Единецкого района, пятеро из них погибли при выполнении служебного долга.

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