На Урале суд рассмотрел дело о заторе из шести машин на путях
В Екатеринбурге мировой судья Октябрьского судебного района за один день рассмотрела дела шести водителей, одновременно оказавшихся запертыми шлагбаумами на железнодорожном переезде.
В Екатеринбурге мировой судья Октябрьского судебного района за один день рассмотрела дела шести водителей, одновременно оказавшихся запертыми шлагбаумами на железнодорожном переезде.
От несчастного случая автомобилистов, проигнорировавших запрещающий сигнал светофора, спасли инспекторы ГИБДД, предупредив машиниста поезда об экстренной ситуации.
Статистика нарушений, связанных с выездом на железнодорожные переезды или с остановкой на них, пугает.
К судебному участку № 7 Октябрьского судебного района относятся три переезда: на станции Хуторята, на ул. Испытателей, 13 и в переулке Боковом. Если в 2015 году мировой судья рассмотрела 94 административных дела о нарушениях на этих переездах, в 2016-м — 116, то лишь за первые два месяца нынешнего — уже более 40.
Недавно судья Ирина Ветрова рассмотрела еще три аналогичных дела: шесть владельцев авто наказала штрафами, двоих — лишением прав на три месяца, одного — на год.
— Обычно правонарушители начинают давить на жалость, мол, у них жены, дети.
На заметку.
По словам старшего инспектора областного ГИБДД Алексея Стахеева,