Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Названа самая счастливая страна в мире
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
13Стрельба в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
21:30 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале суд рассмотрел дело о заторе из шести машин на путях

В Екатеринбурге мировой судья Октябрьского судебного района за один день рассмотрела дела шести водителей, одновременно оказавшихся запертыми шлагбаумами на железнодорожном переезде.

От несчастного случая автомобилистов, проигнорировавших запрещающий сигнал светофора, спасли инспекторы ГИБДД, предупредив машиниста поезда об экстренной ситуации.

Статистика нарушений, связанных с выездом на железнодорожные переезды или с остановкой на них, пугает.

К судебному участку № 7 Октябрьского судебного района относятся три переезда: на станции Хуторята, на ул. Испытателей, 13 и в переулке Боковом. Если в 2015 году мировой судья рассмотрела 94 административных дела о нарушениях на этих переездах, в 2016-м — 116, то лишь за первые два месяца нынешнего — уже более 40.

Недавно судья Ирина Ветрова рассмотрела еще три аналогичных дела: шесть владельцев авто наказала штрафами, двоих — лишением прав на три месяца, одного — на год.

— Обычно правонарушители начинают давить на жалость, мол, у них жены, дети. Кто-то, оказывается, вообще трудится водителем, и получается, суд отнимает у него работу. Но я не понимаю, почему они не думают об этом, когда рискуют жизнью, — поделилась наблюдениями Ирина Ветрова.

На заметку.

По словам старшего инспектора областного ГИБДД Алексея Стахеева, кто-то из водителей оказывается на переезде из-за затора по невнимательности, а кто-то явно и неоднократно пренебрегает правилами. Именно с таких ГИБДД и суды спрашивают максимально строго. Так, водитель, у которого на год отобрали права, однажды уже выезжал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему не для всех детей в России доступны дошкольные учреждения
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
Конгресс США подтвердил слежку за Трампом в его небоскребе
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин представил кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Спортсменам и тренерам сборных РФ предлагают снижать зарплаты Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь