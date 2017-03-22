На Урале суд рассмотрел дело о заторе из шести машин на путях

От несчастного случая автомобилистов, проигнорировавших запрещающий сигнал светофора, спасли инспекторы ГИБДД, предупредив машиниста поезда об экстренной ситуации.

Статистика нарушений, связанных с выездом на железнодорожные переезды или с остановкой на них, пугает.

К судебному участку № 7 Октябрьского судебного района относятся три переезда: на станции Хуторята, на ул. Испытателей, 13 и в переулке Боковом. Если в 2015 году мировой судья рассмотрела 94 административных дела о нарушениях на этих переездах, в 2016-м — 116, то лишь за первые два месяца нынешнего — уже более 40.

Недавно судья Ирина Ветрова рассмотрела еще три аналогичных дела: шесть владельцев авто наказала штрафами, двоих — лишением прав на три месяца, одного — на год.

— Обычно правонарушители начинают давить на жалость, мол, у них жены, дети. Кто-то, оказывается, вообще трудится водителем, и получается, суд отнимает у него работу. Но я не понимаю, почему они не думают об этом, когда рискуют жизнью, — поделилась наблюдениями Ирина Ветрова.

На заметку.