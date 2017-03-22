Актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался на 70-м году жизни

ТАЛЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Актер советского и эстонского кино, режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду на 70-м году жизни. Об этом сообщил интернет-портал местного телеканала ERR.

Ульфсак за свою карьеру сыграл десятки ролей в таких фильмах как «Легенда о Тиле», «Арабелла — дочь пирата», «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других

Ульфсак за свою карьеру сыграл десятки ролей в таких фильмах как «Легенда о Тиле», «Арабелла — дочь пирата», «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других

В 2015 году кинолента «Мандарины» грузинского режиссера Зазы Урушадзе, одну из ролей в которой исполнил Ульфсак, была выдвинута на премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Народный артист Эстонской ССР Лембит Ульфсак закончил актерский факультет Таллинской консерватории. В качестве актера он работал в Молодежном театре Таллина (1968−1979 гг.), Таллинском академическом драматическом театре имени В. Кингисеппа (1978−1985 гг.), на студии «Таллинфильм» (1985−1994 гг.), а также в Эстонском драматическом театре (с 1994 г.).