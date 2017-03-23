К «Часу Земли» присоединится вся Кубань

Акция нашла поддержку во всех 44 муниципалитетах нашего региона, а также у десятка предприятий и учреждений.

А в краснодарском парке «Солнечный остров» в этот день на большом экране покажут фильм о защите окружающей среды. Когда на один час потребуется отключиться от электроэнергии, участники акции выложат в парке из зажженных свечей цифру «60». Кроме того, в краевой столице пройдет флешмоб — велопробег «Велосветлячки».