К «Часу Земли» присоединится вся Кубань
В ближайшую субботу, 25 марта, пройдет «Час земли». С 20:30 до 21:30 кубанцам предлагают отключить освещение и, таким образом, поддержать экологию планеты.
В ближайшую субботу, 25 марта, пройдет «Час земли». С 20:30 до 21:30 кубанцам предлагают отключить освещение и, таким образом, поддержать экологию планеты.
Акция нашла поддержку во всех 44 муниципалитетах нашего региона, а также у десятка предприятий и учреждений.
А в краснодарском парке «Солнечный остров» в этот день на большом экране покажут фильм о защите окружающей среды. Когда на один час потребуется отключиться от электроэнергии, участники акции выложат в парке из зажженных свечей цифру «60». Кроме того, в краевой столице пройдет флешмоб — велопробег «Велосветлячки».
Напомним, в прошлом году в «Часе Земли» приняли участие более двух миллиардов человек из почти 7000 городов. В России в акции участвуют более 100 городов, сообщили ГТРК «Кубань» в