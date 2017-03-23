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11:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде хотят открыть молодёжный центр на месте бывшего дома-интерната

Власти планируют открыть в Калининграде многофункциональный молодёжный центр. Комплекс появится на месте бывшего дома-интерната «Забота» на улице Князева. Об этом журналистам в среду, 22 марта, сообщил мэр Александр Ярошук.

— Мы передаём один из имущественных комплексов молодёжному многофункциональному центру, который вновь будем создавать из многочисленных помещений, ["разбросанных"] по всему городу. Это и подростковые клубы, и много-много других помещений, в которых размещались все направления по молодёжной политике. Будем объединять их в одном центре, — рассказал градоначальник.

В 2017 году власти планируют приступить к ремонту центра и пристроить помещения. «Там есть такая возможность. Думаю, что мы на этапы разобьём. Первый этап, наверное, в этом году успеем, на следующий год закончим», — уточнил Ярошук.

По его словам, администрация намерена продать 19 помещений, которые использовались для развития молодёжных направлений. Большинство из них — квартиры в жилых домах. Вырученные средства направят на реконструкцию комплекса на улице Князева и другие цели.

На эти деньги мы сможем и отремонтировать многофункциональный молодёжный центр, и пополнить бюджет, а также направить деньги на оздоровительный отдых в детских лагерях, — заключил глава Калининграда.

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