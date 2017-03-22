Число осужденных за экстремистские высказывания снизилось впервые с 2011 года

Аналитический центр «Сова» впервые с 2011 г. зафиксировал снижение числа осужденных за публичные высказывания по антиэкстремистским статьям УК. В 2016 г. было вынесено не менее 181 такого приговора против 198 человек, тогда как в 2015 г. — не менее 204 приговоров в отношении 213 человек, говорится в ежегодном докладе «Совы».

Эксперты полагают, что это может быть обусловлено постепенным ослаблением мобилизационного настроя, связанного с событиями на Украине, и с подавлением ультраправого движения.

Директор «Совы» Александр Верховский считает снижение несущественным, поскольку в 2015 г. был резкий скачок подобных дел. При этом «Сова» фиксирует снижение числа осужденных к реальному лишению свободы за публичные высказывания.

Приговоров за насильственные преступления по мотиву ненависти тоже стало меньше: в 15 регионах было вынесено не менее 19 таких приговоров (в 2015 г. — 25 приговоров в 19 регионах), признаны виновными 44 человека (в 2015 г. — 61 человек). Но если число осужденных по уголовным делам медленно, но снижается, то количество наказанных по административным делам заметно растет. По ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики привлечено к ответственности 128 человек (против 73 в 2015 г.), по ст. 20.29 о производстве и распространении экстремистских материалов — 161 человек (в 2015 г. — 61).

Репрессивное правоприменение по делам об экстремизме начинает отходить в прошлое, но появляется больше профилактических — в понимании правоохранителей — методов, считает эксперт центра «Сова» Наталия Юдина. С этим, по ее мнению, связан и рост числа материалов, блокируемых в интернете во внесудебном порядке: если в 2015 г. в этот реестр было внесено 133 сайта, то в 2016 г. уже 923 ресурса (прежде всего за счет радикальных исламистских материалов).