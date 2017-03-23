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00:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые создали очки, позволяющие различать больше цветов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ученые из США предложили специальные очки, которые позволят человеческому глазу видеть гораздо большее количество цветовых оттенков.

Источник: AFP 2017

Отчет об исследовании опубликован на сайте библиотеки Корнеллского университета.

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За цветовое зрение людей отвечают три типа фоторецепторов, которые различают короткие, средние и длинные волны оптической части спектра, и изображение формируется с помощью комбинаций основных цветов — синего, зеленого и красного. Подобное зрение называется трихроматическим.

Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне создали очки со специальными светофильтрами, благодаря которым коротковолновая часть спектра как бы «разбивается», тем самым симулируя эффект тетрахроматического зрения. Таким образом, люди, использующие данное устройство, получили возможность различать значительно большее число оттенков.

По словам ученых, предложенная ими разработка позволит увеличить часть спектра, видимую человеческим глазом, и может найти применение, к примеру, в военном деле — для обнаружения противников в камуфляже — и в торговле — для распознавания фальшивых купюр.

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