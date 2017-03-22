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22:46 (мск), источник: 112.ua

Самойлова о запрете въезда в Украину: Я продолжаю заниматься, все еще может измениться

Российская певица отметила, что не расстраивается из-за решения Киева.

Источник: 112.ua

Российская певица Юлия Самойлова сообщила, что продолжает заниматься и думает, что ситуация касательно ее участия в Евровидении еще может измениться. Об этом она сказала в эфире «Первого канала», передает «Интерфакс».

«За всем этим (решением Киева, — ред.) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — сказала Самойлова.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017». Конкурсантка от РФ на Евровидении-2017 объявлена персоной нон-грата из-за посещения оккупированного Крыма.

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