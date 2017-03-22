Самойлова о запрете въезда в Украину: Я продолжаю заниматься, все еще может измениться

«За всем этим (решением Киева, — ред.) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — сказала Самойлова.