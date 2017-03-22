Прогноз погоды на 23 марта

В Бричанах, Сороках и Бельцах 17 с плюсом, в Оргееве и Кишиневе на градус больше. В Тирасполе и Леове термометры покажут плюс 19, а в Комрате и Кагуле воздух прогреется до 20 градусов.

В ближайшие дни температура воздуха снизится. В столице днем до девяти тепла, ночью плюс один. В субботу и воскресенье пройдут кратковременные дожди.