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23:41 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 23 марта: синоптики обещают без осадков

По всей Украине синоптики обещают без осадков, на западе пройдут небольшие дожди.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +15…+17 градусов; ночные показатели будут +4…+6. Ветер западного направления 5−10 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +14…+16, ночью +2…+4.

На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +11…+13, ночью +5…+7.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +13…+15, ночью от 0 до +2.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +14…+16, ночью +2…+4.

В западной части преимущественно без осадков, местами дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +15…+17, ночью +5…+7.

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