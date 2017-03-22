Погода в Украине 23 марта: синоптики обещают без осадков
По всей Украине синоптики обещают без осадков, на западе пройдут небольшие дожди.
По всей Украине синоптики обещают без осадков, на западе пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха днем в стране +15…+17 градусов; ночные показатели будут +4…+6. Ветер западного направления 5−10 м/с.
В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +14…+16, ночью +2…+4.
На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +11…+13, ночью +5…+7.
В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +13…+15, ночью от 0 до +2.
В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +14…+16, ночью +2…+4.
В западной части преимущественно без осадков, местами дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +15…+17, ночью +5…+7.