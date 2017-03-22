Погода в Украине 23 марта: синоптики обещают без осадков

Температура воздуха днем в стране +15…+17 градусов; ночные показатели будут +4…+6. Ветер западного направления 5−10 м/с.

В центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +14…+16, ночью +2…+4.

На севере Украины ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем +11…+13, ночью +5…+7.

В городах восточной Украины ожидается без осадков. Температура днем +13…+15, ночью от 0 до +2.

В южных областях синоптики обещают без осадков. Температура днем +14…+16, ночью +2…+4.

В западной части преимущественно без осадков, местами дожди. Температура воздуха в регионе ожидается +15…+17, ночью +5…+7.