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11:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружено самое раздражающее видео в истории интернета

Пользователи сети обнаружили самое раздражающее видео в истории интернета.

Ролик был опубликован 21 марта в Twitter-аккаунте MyNig.

На видео, которое за один день набрало более двух тысяч лайков и двух тысяч репостов, автор намеренно криво нарезает помидор и торт, кусок которого падает с лопатки, пытается оторвать кусок скотча, провести ровные линии с помощью линейки, тасовать карты и нарисовать ровный круг, но у него ничего не получается. «Мне пришлось выпить лекарство после просмотра», — пожаловался один из зрителей.

В итоге пользователей Twitter назвали ролик самым раздражающим видео в истории интернета. «Оно одновременно заставляет меня смеяться и раздражаться», — заметил юзер с ником Normc64.

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