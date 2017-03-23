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04:28 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Участники ВОВ смогут бесплатно пользоваться услугами VIP-залов ожидания на вокзалах в РФ с 1 по 10 мая

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) смогут бесплатно воспользоваться услугами VIP-залов ожидания на российских вокзалах с 1 по 10 мая, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Источник: Reuters

«В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 10 мая 2017 г. ОАО “РЖД” бесплатно предоставит всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны пассажирские услуги на вокзалах. В частности, они смогут воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков, камер хранения. Акция будет действительна на протяжении десяти дней (с 1 по 10 мая) не только для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и сопровождающих их лиц», — отметили в пресс-службе компании.

Уточняется, что воспользоваться услугами можно будет при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»). При этом для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений РЖД.

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