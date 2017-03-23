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07:31 (мск), источник: Вести Иркутск

Чаще ездить за границу стали жители Иркутской области

Жители Прибайкалья стали чаще выезжать за пределы страны. Об этом говорит статистика Управления по вопросам миграции МВД России.

Иркутяне и жители области оформили в два раза больше загранпаспортов, чем в прошлом году. За два месяца 2017 года заявления подали почти 6000 человек, а в прошлом году их было чуть больше 3000.

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