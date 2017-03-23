Чаще ездить за границу стали жители Иркутской области
Жители Прибайкалья стали чаще выезжать за пределы страны. Об этом говорит статистика Управления по вопросам миграции МВД России.
Жители Прибайкалья стали чаще выезжать за пределы страны. Об этом говорит статистика Управления по вопросам миграции МВД России.
Иркутяне и жители области оформили в два раза больше загранпаспортов, чем в прошлом году. За два месяца 2017 года заявления подали почти 6000 человек, а в прошлом году их было чуть больше 3000.