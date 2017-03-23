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02:55 (мск), источник: Интерфакс

В России начался период досрочной сдачи ЕГЭ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Более 44 тысяч человек примут участие в досрочном периоде сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который стартует в четверг, сообщили «Интерфаксу» в Рособрнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

«В 2017 году в досрочный период заявления на сдачу ЕГЭ подали 44 тыс. человек, из них 2 тыс. человек — выпускники текущего года, 210 участников с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

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В этом году досрочный период, или так называемая «весенняя волна» ЕГЭ, пройдет с 23 марта по 14 апреля. Экзамены весной пройдут во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа, в них будет задействовано 275 пунктов приема экзаменов.

Самыми популярными предметами по выбору среди «досрочников» в этом году, как и в прошлом, стали обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%) и физика (16,3%), сообщили в Рособрнадзоре.

Серьезных содержательных изменений в ЕГЭ по сравнению с прошлым годом нет, за исключением постепенного отказа от тестовой части. На ЕГЭ-2017 ее исключили еще из трех предметов: из химии, биологии и физики.

Обязательными предметами остаются математика и русский язык — положительная оценка по ним нужна для получения школьного аттестата за 11-й класс. Остальные экзамены выпускник школы выбирает сам исходя из требований вуза, в который намерен поступить.

Во время досрочного периода в каждой из экзаменационных аудиторий будет вестись видеотрансляция в режиме онлайн

Кроме того, материалы ЕГЭ будут печататься и сканироваться прямо в пункте приема экзаменов, что должно исключить любые утечки.

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