Памятные знаки и премии получили работники культуры в Хабаровске

От имени главы региона собравшихся поздравил заместитель председателя правительства края Александр Федосов.

На приеме были названы лауреаты премии губернатора в области театрального искусства. В номинации «Лучшая режиссерская работа года» был отмечен руководитель Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Константин Кучикин. Работник того же учреждения, режиссер-постановщик Михаил Тычинин получил награду в номинации «Эксперимент». «За вклад в развитие театрального искусства края» отметили артиста Драматического театра Комсомольска Виктора Пушкина, в номинации «Надежда сцены» лучшей стала артистка Эмилия Енина, которая также выступает в театре города Юности. Художника Хабаровского театра юного зрителя и Хабаровского театра кукол Наталью Павлишину наградили в номинации «Художник года». Лучшим художником по костюмам признали сотрудницу Хабаровского краевого музыкального театра Наталью Сыздыкову. В номинации «Лучшая мужская роль года» отличился артист «Триады» Вадим Гончаров, «Лучшая женская» — артистка Хабаровского краевого театра драмы Людмила Романенко.