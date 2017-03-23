Памятные знаки и премии получили работники культуры в Хабаровске
В Хабаровске провели торжественный прием работников культуры, приуроченный к их профессиональному празднику.
В Хабаровске провели торжественный прием работников культуры, приуроченный к их профессиональному празднику.
От имени главы региона собравшихся поздравил заместитель председателя правительства края Александр Федосов.
На приеме были названы лауреаты премии губернатора в области театрального искусства. В номинации «Лучшая режиссерская работа года» был отмечен руководитель Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Константин Кучикин. Работник того же учреждения,
Звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края» присвоили музыканту Александру Ковалеву, директору Централизованной системы библиотек Хабаровска Людмиле Лементович и директору Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Анне Якуниной. Также трое представителей отрасли получили памятный знак «За особые заслуги в области культуры», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на