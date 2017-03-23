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03:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Памятные знаки и премии получили работники культуры в Хабаровске

В Хабаровске провели торжественный прием работников культуры, приуроченный к их профессиональному празднику.

От имени главы региона собравшихся поздравил заместитель председателя правительства края Александр Федосов.

На приеме были названы лауреаты премии губернатора в области театрального искусства. В номинации «Лучшая режиссерская работа года» был отмечен руководитель Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Константин Кучикин. Работник того же учреждения, режиссер-постановщик Михаил Тычинин получил награду в номинации «Эксперимент». «За вклад в развитие театрального искусства края» отметили артиста Драматического театра Комсомольска Виктора Пушкина, в номинации «Надежда сцены» лучшей стала артистка Эмилия Енина, которая также выступает в театре города Юности. Художника Хабаровского театра юного зрителя и Хабаровского театра кукол Наталью Павлишину наградили в номинации «Художник года». Лучшим художником по костюмам признали сотрудницу Хабаровского краевого музыкального театра Наталью Сыздыкову. В номинации «Лучшая мужская роль года» отличился артист «Триады» Вадим Гончаров, «Лучшая женская» — артистка Хабаровского краевого театра драмы Людмила Романенко.

Звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края» присвоили музыканту Александру Ковалеву, директору Централизованной системы библиотек Хабаровска Людмиле Лементович и директору Хабаровского театра юного зрителя и театра кукол Анне Якуниной. Также трое представителей отрасли получили памятный знак «За особые заслуги в области культуры», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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