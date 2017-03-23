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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Директор музея Арсеньева стал лауреатом премии Президента в размере 2,5 млн рублей

Виктор Шалай был отмечен в категории молодых деятелей культуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий Президента для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год. Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере 2,5 млн рублей. Как оказалось, одним из лауреатов стал директор Приморского музея им. Арсеньева Виктор Шалай, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «Россия».

Советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой огласил имена лауреатов журналистам. А также рассказал, что по итогам тайного голосования президентского Совета по культуре и искусству были определены по три номинанта на каждую премию, которых и представили президенту.

За вклад в развитие отечественного художественного образования и просветительскую деятельность премии удостоена художник и искусствовед Вера Лагутенкова. За исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино премию вручат актёру Антону Шагину. Третью премию в категории молодых деятелей культуры присудили директору Приморского государственного объединённого музея имени Арсеньева — Виктору Шалаю.

Премии Президента за произведения для детей и юношества будет вручены: классику советской анимации Леониду Шварцману, кинорежиссёру Владимиру Грамматикову и детскому писателю Анастасии Орловой.

«Президентская государственная премия призвана отмечать именно тех, кто состоялся в профессии и внёс огромный вклад. Мы очень хотели бы увидеть какую-то новую волну. Мы очень рады, что Анастасия Орлова в этом году претендует, конечно, и Грамматиков — старая гвардия! Сегодня большой дефицит качественных произведений для детей, и одна из задач этой премии — открывать новые имена», — отметил советник президента по культуре и искусству Владимир Толстой.

Как и многие мальчишки Дальнего Востока, в детстве Виктор Шалай мечтал стать капитаном. В Приморский музей имени Арсеньева, где работает уже 15 лет, по его словам, попал случайно. Просто понял тогда, что это именно то место, где хочется быть. Шалай — автор многих выставочных проектов, среди которых — «Лабиринты острова Русский», «Приморье. История продолжается». Уверен, что эта премия не ему лично, а всему коллективу. В планах — создание еще пяти музеев.

«Задача современного музея — на понятном, доступном для своей аудитории языке предъявлять свою актуальность. …Нужно уметь так себя повести в отношении аудитории, чтобы завтра твоя аудитория не представляла своей жизни без тебя», — считает директор Приморского государственного объединенного музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

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