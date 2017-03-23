ТИНРО-Центр возглавили заместители арестованного Льва Бочарова

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Право на ведение хозяйственной деятельности Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) передали заместителям арестованного директора Льва Бочарова. Об этом коллективу рассказал замглавы Росрыболовства Василий Соколов, он также попросил ученых не падать духом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ТИНРО-Центра.

Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в свете событий, связанных с задержанием директора ТИНРО-Центра профессора, доктора наук Льва Бочарова и замдиректора профессора, доктора наук Юрия Блинова, попросил ученых не падать духом, продолжать держать свою высокую планку работы и последовательно выполнять государственный план проведения научно-исследовательских работ.

Отвечая на вопросы сотрудников, Василий Соколов однозначно подтвердил, что к Юрию Блинову и Льву Бочарову он относится с большим уважением и высоко ценит их как профессионалов и руководителей. Также замглавы ФАР лично от себя поблагодарил коллектив за оказанную поддержку своему руководству.

Напомним, что Льва Бочарова задержали на прошлой неделе. Как сообщил ИА PrimaMedia проверенный источник в силовых структурах, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). О том, какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты пока лишь гадают. Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу.

Как ранее писало ИА PrimaMedia, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили ТИНРО-центр в том, что его сотрудники выловили десяток белух и, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, продали их за 42 млн рублей китайцам.

«Выловленные ТИНРО-Центром белухи не использовались по прямому предназначению (в учебном процессе или для культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий), а вывозились с целью реализации за пределы Российской Федерации. При этом поставки белух учреждение осуществляло, несмотря на то, что данный вид деятельности Уставом учреждения не предусмотрен», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова поместили под домашний арест до 9 мая.

Среди прочих выявленных нарушений ТИНРО-Центра за 2015 год и истекший период 2016-го — нарушения при ведении бюджетного и бухгалтерского учета, нарушения при закупках и выполнении контрактов. В пример последнему СП приводит завышение центром допустимого объема закупок стоимостью до 100 тысяч рублей, в результате чего без проведения торгов (как с единственным исполнителем) центр совершил неправомерную закупку на 6,6 млн рублей. Всего с начала 2015 года ТИНРО-Центр вывез в Китай десять белух, где выручил за них 42 млн рублей. По мнению аудитора СП, такой доход является неправомерным. По решению коллегии Счетной палаты, информационные письма о действиях ТИНРО направят в Росрыболовство и Федеральную антимонопольную службу РФ. Также по материалам аудиторской проверки обращение уйдет в Генпрокуратуру РФ. Отчеты получат палата Федерального Собрания и ФСБ России.

Другой эпизод деятельности ТИНРО, который журналисты вспоминают в связи с задержанием Бочаров, связан с убийством 11 самок моржей и изъятия их детенышей.