В Приморском крае подешевели социально значимые продукты питания

Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале составила 5 095 рублей. Минимальный набор включает 33 продовольственных товара.

В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости, — отметили в амдинистрации края. Под руководством губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы — формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

Жители края о фактах резкого повышения цен на продовольственные товары могут сообщить по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2−215−803, 2−215−804.

Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.