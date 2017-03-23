Соцсети рассмешила ошибка на билборде «Киевавтодора»

В КК «Киевавтодор» допустили ошибку на билборде с объявлением о ремонте дороги на улице Раисы Окипной. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал житель Киева Артем Чапай, опубликовав соответствующее фото.

«А мы удивляемся, что в “Сильпо” на весах пробуют “бонан” выбить и очередь позади себя собирают. А тут официально ремонт на рОйоне», — прокомментировал фото Чапай. Объявление содержит следующий текст: «Увага! Капітальний ремонт вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському ройоні Києва». Пользователи соцсети в комментариях шутят.

«Так это же просто по-полтовски написано», — иронизирует Анвар Азизов. «У нас на ройоне не банан, а бонан», — пишет Олег Карпяк.