Соцсети рассмешила ошибка на билборде «Киевавтодора»
На билборде водителей предупреждают о ремонте дороги на улице Раисы Окипной.
На билборде водителей предупреждают о ремонте дороги на улице Раисы Окипной.
В КК «Киевавтодор» допустили ошибку на билборде с объявлением о ремонте дороги на улице Раисы Окипной.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал житель Киева Артем Чапай, опубликовав соответствующее фото.
«А мы удивляемся, что в “Сильпо” на весах пробуют “бонан” выбить и очередь позади себя собирают. А тут официально ремонт на рОйоне», — прокомментировал фото Чапай.
Объявление содержит следующий текст: «Увага! Капітальний ремонт вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському ройоні Києва».
Пользователи соцсети в комментариях шутят.
«Так это же просто
«У нас на ройоне не банан, а бонан», — пишет Олег Карпяк.
Как сообщал «Обозреватель», дорожные службы Киева в 2017 году запланировали капитальный ремонт на 21 объекте (улицы, путепроводы, проспекты).