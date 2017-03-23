Ночь тротуарной астрономии пройдет 7 апреля в Иркутске
Иркутян приглашают посмотреть в телескоп на Луну и Юпитер.
Иркутян приглашают посмотреть в телескоп на Луну и Юпитер.
Ночь тротуарной астрономии пройдет 7 апреля 2017 года в Иркутске. Как 22 марта сообщила
Мероприятие включено в программу Недель науки ИГУ-2017. В акции примут участие сотрудники Иркутского планетария и музея «Ноосфера» им. М. Щадова, кафедры физики педагогического института ИГУ, магазина «Четыре глаза». Также к участию приглашаются все желающие любители астрономии со своими телескопами.
Впервые иркутяне присоединились к Всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона, который дважды (в 2002 и 2006 годах) посещал Иркутск. Максимальное количество участников, посмотревших в телескопы на небесные объекты во время «Ночи тротуарной астрономии» в Иркутске, составило более 12 тысяч человек (в апреле 2011 года).