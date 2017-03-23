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04:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ночь тротуарной астрономии пройдет 7 апреля в Иркутске

Иркутян приглашают посмотреть в телескоп на Луну и Юпитер.

Ночь тротуарной астрономии пройдет 7 апреля 2017 года в Иркутске. Как 22 марта сообщила пресс-служба Иркутского планетария, с 20:00 до 23:00 на улицах города будут выставлены телескопы, в которые все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну и планету Юпитер. Мероприятие состоится при условии ясного неба, а если погода будет пасмурной, то акция будет перенесена на вечер 8 апреля. Планируется, что телескопы будут выставлены на шести площадках — трёх в центре города, двух в Свердловском районе и одной в Ленинском районе.

Мероприятие включено в программу Недель науки ИГУ-2017. В акции примут участие сотрудники Иркутского планетария и музея «Ноосфера» им. М. Щадова, кафедры физики педагогического института ИГУ, магазина «Четыре глаза». Также к участию приглашаются все желающие любители астрономии со своими телескопами.

Впервые иркутяне присоединились к Всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона, который дважды (в 2002 и 2006 годах) посещал Иркутск. Максимальное количество участников, посмотревших в телескопы на небесные объекты во время «Ночи тротуарной астрономии» в Иркутске, составило более 12 тысяч человек (в апреле 2011 года).

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