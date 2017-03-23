До +3 градусов и южный ветер прогнозируют в Челябинске 23 марта
Утром ожидаются заморозки.
Утром ожидаются заморозки.
Температура воздуха в Челябинске днём 23 марта составит от 1 до 3 градусов выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.
Утром в четверг ожидаются заморозки до -16 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, ветер южного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с.
По народному календарю 23 марта — Василиса, вешней воды указательница. Холодный ветер в этот день предвещал плохую погоду, а быстро бегущие по небу облака, напротив, тепло.