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07:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

До +3 градусов и южный ветер прогнозируют в Челябинске 23 марта

Утром ожидаются заморозки.

Температура воздуха в Челябинске днём 23 марта составит от 1 до 3 градусов выше нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в четверг ожидаются заморозки до -16 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, ветер южного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 23 марта — Василиса, вешней воды указательница. Холодный ветер в этот день предвещал плохую погоду, а быстро бегущие по небу облака, напротив, тепло.

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