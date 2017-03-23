Депутат Рады назвал мелочным и подлым запрет на въезд Самойловой на Украину
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украина выглядит «мелочно и подло»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украина выглядит «мелочно и подло»
Соответствующее заявление парламентарий разместил на странице в Facebook.
Украинская власть, считает Шуфрич, могла продемонстрировать, что она «выше мелкой мести», гарантировав представителям всех стран, в первую очередь, России, равное участие в конкурсе.
«А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы, выглядим мелочно и подло», — считает парламентарий.
Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой в течение трех лет въезжать на Украину