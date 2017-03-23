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04:43 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Рады назвал мелочным и подлым запрет на въезд Самойловой на Украину

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украина выглядит «мелочно и подло» из-за решения Службы безопасности запретить въезд в страну представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой, считает депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление парламентарий разместил на странице в Facebook.

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Украинская власть, считает Шуфрич, могла продемонстрировать, что она «выше мелкой мести», гарантировав представителям всех стран, в первую очередь, России, равное участие в конкурсе.

«А так наша власть, а в глазах многих, к сожалению, и все мы, выглядим мелочно и подло», — считает парламентарий.

Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой в течение трех лет въезжать на Украину из-за того, что в 2015 году певица выступала с концертами в Крыму. Таким решением, как отметили в МИД России, официальный Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

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