Провал на улице Русской во Владивостоке скоро отметит первую годовщину

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Провал на проезжей части на улице Русской во Владивостоке в конце апреля отметит первую годовщину. С апреля прошлого года автомобилистам приходится объезжать яму чуть выше кольца Багратиона, а в темное время суток угодить в нее рискует каждый, кто не о ней не знает, сообщает ИА PrimaMedia.

Асфальт диаметром около полуметра на проезжей части ушел под землю немного выше кольца Багратиона — по направлению на Варяг — почти год назад. Но за это время никто из ответственных служб так и не предпринял мер к ликвидации ямы.

«У нас тут находится довольно крупный жилой микрорайон, торговые центры. К тому же открыта объездная трасса, чтобы выехать на Зарю, минуя пробки на улице Русской. Так что автомобильный поток довольно большой. Местные знают о провале, но если кто-то оказался в этом районе впервые, то надо смотреть внимательно на дорогу — чуть зазевался и угодишь в яму», — заметили жители улицы Русской.