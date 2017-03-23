Провал на улице Русской во Владивостоке скоро отметит первую годовщину
Асфальт на проезжей части ушел под землю еще в конце апреля прошлого года, восстанавливать дорожное полотно никто не спешит.
Асфальт на проезжей части ушел под землю еще в конце апреля прошлого года, восстанавливать дорожное полотно никто не спешит.
Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.
Провал на проезжей части на улице Русской во Владивостоке в конце апреля отметит первую годовщину. С апреля прошлого года автомобилистам приходится объезжать яму чуть выше кольца Багратиона, а в темное время суток угодить в нее рискует каждый, кто не о ней не знает, сообщает ИА PrimaMedia.
Асфальт диаметром около полуметра на проезжей части ушел под землю немного выше кольца Багратиона — по направлению на Варяг — почти год назад. Но за это время никто из ответственных служб так и не предпринял мер к ликвидации ямы.
«У нас тут находится довольно крупный жилой микрорайон, торговые центры. К тому же открыта объездная трасса, чтобы выехать на Зарю, минуя пробки на улице Русской. Так что автомобильный поток довольно большой. Местные знают о провале, но если
ИА PrimaMedia публиковало материал о провале на Русской в августе прошлого года. Тогда в