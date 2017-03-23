Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
СК назвал сумму похищенного при строительстве резиденции Путина
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
04:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Провал на улице Русской во Владивостоке скоро отметит первую годовщину

Асфальт на проезжей части ушел под землю еще в конце апреля прошлого года, восстанавливать дорожное полотно никто не спешит.

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Провал на проезжей части на улице Русской во Владивостоке в конце апреля отметит первую годовщину. С апреля прошлого года автомобилистам приходится объезжать яму чуть выше кольца Багратиона, а в темное время суток угодить в нее рискует каждый, кто не о ней не знает, сообщает ИА PrimaMedia.

Асфальт диаметром около полуметра на проезжей части ушел под землю немного выше кольца Багратиона — по направлению на Варяг — почти год назад. Но за это время никто из ответственных служб так и не предпринял мер к ликвидации ямы.

«У нас тут находится довольно крупный жилой микрорайон, торговые центры. К тому же открыта объездная трасса, чтобы выехать на Зарю, минуя пробки на улице Русской. Так что автомобильный поток довольно большой. Местные знают о провале, но если кто-то оказался в этом районе впервые, то надо смотреть внимательно на дорогу — чуть зазевался и угодишь в яму», — заметили жители улицы Русской.

ИА PrimaMedia публиковало материал о провале на Русской в августе прошлого года. Тогда в пресс-службе мэрии пообещали, что дорожное полотно «будет восстановлено в рамках текущего аварийно-восстановительного ремонта», но сроки его не уточнили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Международный день воды в Приморье: хороший повод узнать о мерах по охране ценного ресурса
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
В Чили вынесли приговор 33 экс-агентам Пиночета
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь