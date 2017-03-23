Воде из крана во Владивостоке другие регионы только завидуют

Сегодня жители Приморского края не ощущают недостатка воды. Ее высокое качество, особенно по сравнению с некоторыми соседними регионами, где водооисточниками являются реки, обеспечено тем, что приморские водохранилища наполняются чистой водой, стекающей с сопок.

Водохранилища — природный и рекреационный потенциал Приморского края. Крупнейшим водоисточником и основным поставщиком воды является Артемовское водохранилище, для водоснабжения используются также Богатинское и Седанкинское. Ежесуточно Примводканалом подается около 300 тыс. кубометров чистой питьевой воды.

На каждой площадке водных очистных сооружений работают производственные лаборатории, которые осуществляют ежедневный контроль качества воды на всех этапах ее очистки от водохранилища до выхода с очистных сооружений перед подачей в распределительные сети водопровода. Для каждой лаборатории разработана программа контроля, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Каждый день исследуется 14 показателей качества воды и ежемесячно дополнительно 26 показателей. Отдельные показатели контролируются каждый час, другие каждые два часа. Кроме того, на предприятии имеется Центральная лаборатория, которая контролирует качество воды в распределительных сетях Владивостока и на островных территориях. Ежедневно производится отбор проб в 20 контрольных точках.

Качество воды, подаваемой предприятием, соответствует всем требованиям санитарных норм и правил.