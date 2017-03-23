Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Брат и сестра из Киргизии создали бизнес, принесший миллионы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
04:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Воде из крана во Владивостоке другие регионы только завидуют

22 марта Владивосток, как и весь мир, отметил День воды. Однако насколько владивостокская вода соответствует мировым стандартам качества?! Специалисты Примводоканала дали комментарий для ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Сегодня жители Приморского края не ощущают недостатка воды. Ее высокое качество, особенно по сравнению с некоторыми соседними регионами, где водооисточниками являются реки, обеспечено тем, что приморские водохранилища наполняются чистой водой, стекающей с сопок.

Водохранилища — природный и рекреационный потенциал Приморского края. Крупнейшим водоисточником и основным поставщиком воды является Артемовское водохранилище, для водоснабжения используются также Богатинское и Седанкинское. Ежесуточно Примводканалом подается около 300 тыс. кубометров чистой питьевой воды.

На каждой площадке водных очистных сооружений работают производственные лаборатории, которые осуществляют ежедневный контроль качества воды на всех этапах ее очистки от водохранилища до выхода с очистных сооружений перед подачей в распределительные сети водопровода. Для каждой лаборатории разработана программа контроля, согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Каждый день исследуется 14 показателей качества воды и ежемесячно дополнительно 26 показателей. Отдельные показатели контролируются каждый час, другие каждые два часа. Кроме того, на предприятии имеется Центральная лаборатория, которая контролирует качество воды в распределительных сетях Владивостока и на островных территориях. Ежедневно производится отбор проб в 20 контрольных точках.

Качество воды, подаваемой предприятием, соответствует всем требованиям санитарных норм и правил.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водители с сомнительным здоровьем возили пассажиров во Владивостоке
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
В Чили вынесли приговор 33 экс-агентам Пиночета
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь