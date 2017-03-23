Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Шесть привычек, вред которых преувеличен
В России поменяют расчет квартплаты
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
08:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Днепре жители общежитий перекрыли проспект из-за отключения света

По данным СМИ, коммунальное предприятие «Жилсервис-5», на балансе которого находятся общежития, таким образом попыталось решить проблему систематической неуплаты за электроэнергию.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в среду вечером жители нескольких общежитий устроили уличную акцию протеста, перекрыв Слобожанский проспект, сообщает местное интернет-издание dnepr24.com.ua.

Читайте также
Украина намерена запретить ввоз угля из России

«Жители общежитий по адресам Котляревского, 4 и 5 перекрыли проезд на проспекте в двух направлениях. Такое радикальное решение горожане предприняли в связи с тем, что им выключили свет за неуплату коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

В результате стихийного митинга на Слобожанском проспекте возникла большая пробка.

По словам протестующих, свет им отключили еще во вторник вечером. Коммунальное предприятие «Жилсервис-5», на балансе которого находятся общежития, таким образом попыталось решить проблему систематической неуплаты.

На сегодняшний день общий долг общежитий за потребленную электроэнергию составляет около полутора миллионов гривен.

Напомним, на минувших выходных в Ровенской области копатели перекрыли участок международной трассы Кив — Варшава, требуя легализации добычи янтаря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Запад засуетился, пытаясь выкрутиться из ситуации с Украиной. Мнение
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Взрыв боеприпасов произошел на складе в Харьковской области
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь