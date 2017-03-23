В Днепре жители общежитий перекрыли проспект из-за отключения света

«Жители общежитий по адресам Котляревского, 4 и 5 перекрыли проезд на проспекте в двух направлениях. Такое радикальное решение горожане предприняли в связи с тем, что им выключили свет за неуплату коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

В результате стихийного митинга на Слобожанском проспекте возникла большая пробка.

По словам протестующих, свет им отключили еще во вторник вечером. Коммунальное предприятие «Жилсервис-5», на балансе которого находятся общежития, таким образом попыталось решить проблему систематической неуплаты.

На сегодняшний день общий долг общежитий за потребленную электроэнергию составляет около полутора миллионов гривен.

Напомним, на минувших выходных в Ровенской области копатели перекрыли участок международной трассы Кив — Варшава, требуя легализации добычи янтаря.