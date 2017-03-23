Красноярцев ждет «Весеннее обострение»

25 марта в Красноярске, в Центре культурных инициатив, пройдет арт-показ «Весеннее обострение» — это проект, объединяющий моду, хореографию, театр и музыку.

Арт-показ выступает новой формой коммуникации модной индустрии со зрителем. В нем участвуют одновременно как дизайнеры с именем, так и начинающие — они впервые представят свои коллекции на подиуме. Это позволяет зрителю познакомиться с миром моды, увидеть дерзкие, спорные коллекции молодых авторов.

Зрителя ожидают 6 мини-спектаклей от самых неординарных красноярских хореографов в сопровождении живой музыки. Шоу продемонстрирует совершенно разные модные истории — от концептуальных коллекций Darkfashion до спортивных молодежных брендов, а воссоздать их помогут красноярские дизайнеры, многие из которые принимали участие в дизайн-цехе «Сибирские бренды».

«Наши зрители, постановщики и дизайнеры — это революционеры. Каждый в своей сфере. Это люди, которые не боятся быть яркими, делать рискованные ходы и громкие заявления. Они создают тренды, а не копируют текущие», — рассказали организаторы арт-показа.