Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует в Иркутской области
Выпускники сдадут 23 марта экзамены по географии и информатике.
Выпускники сдадут 23 марта экзамены по географии и информатике.
Досрочный этап сдачи ЕГЭ начинается в образовательных учреждениях Иркутской области. Выпускники напишут сегодня, 23 марта, экзамены по двум предметам — географии и информатике. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, свыше 14 тысяч человек зарегистрированы в региональной информационной системе ЕГЭ для прохождения государственной итоговой аттестации в Иркутской области в 2017 году. По информации заместителя министра образования региона Максима Парфенова, наиболее востребованным предметом по выбору