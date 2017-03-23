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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует в Иркутской области

Выпускники сдадут 23 марта экзамены по географии и информатике.

Источник: IrkutskMedia.ru

Досрочный этап сдачи ЕГЭ начинается в образовательных учреждениях Иркутской области. Выпускники напишут сегодня, 23 марта, экзамены по двум предметам — географии и информатике. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минобразования Иркутской области.

Напомним, свыше 14 тысяч человек зарегистрированы в региональной информационной системе ЕГЭ для прохождения государственной итоговой аттестации в Иркутской области в 2017 году. По информации заместителя министра образования региона Максима Парфенова, наиболее востребованным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание — его планируют сдавать 8,1 тысячи выпускников. Второй по популярности — физика, ее выбрали 4,1 тысячи человек, на третьем месте — история (2,8 тысячи человек).

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