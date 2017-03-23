Житель Новосибирска порезал десну осколком из зубной пасты, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

«Вот такой элемент в виде осколка стекла попался мне сегодня утром в зубной пасте. И вместо работы с порезанной десной пришлось идти к врачу», — рассказал подписчик.