Житель Новосибирска порезал десну осколком из зубной пасты
Осколок стекла длиной в 1 сантиметр нашел житель Новосибирска в зубной пасте производителя «Colgate», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Осколок стекла длиной в 1 сантиметр нашел житель Новосибирска в зубной пасте производителя «Colgate», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Житель Новосибирска порезал десну осколком из зубной пасты, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
«Вот такой элемент в виде осколка стекла попался мне сегодня утром в зубной пасте. И вместо работы с порезанной десной пришлось идти к врачу», — рассказал подписчик.
Осколок стекла длиной в 1 сантиметр нашел житель Новосибирска в зубной пасте производителя «Colgate». Житель Новосибирска обнаружил осколок во время чистки зубов утром 21 марта.
«Будьте осторожны во время чистки зубов», — предупредил новосибирец.