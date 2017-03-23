Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал в Хабаровском крае

В первый день жители края проверят свои знания по географии, а также информатике и ИКТ. Завершатся испытания 14 апреля.

Планируется, что за это время тесты напишут 170 школьников, студентов техникумов и выпускников прошлых лет. В регионе работают четыре пункта проведения экзаменов, жителей края ждут в Хабаровске, Комсомольске, Бикине и Николаевске. Также один пункт открыт на дому для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Во всех помещениях установлены видеокамеры. Посмотреть трансляцию можно на портале. К тому же контролировать ход экзаменов будут общественные наблюдатели.

Напомним, всего ЕГЭ собираются сдать свыше шести тысяч человек.