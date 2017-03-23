Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Одежда Дмитрия Диброва вогнала в ступор светского обозревателя
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
05:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Апрель в Приморье будет аномально теплым — Борис Кубай

Главный гидрометеоролог края предупредил, что температура воздуха в ближайший месяц будет теплее обычного в среднем на 4−6 °C.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Аномально теплую погоду пообещал приморцам в апреле глава Приморскгидромета Борис Кубай. Как заявил он на пресс-конференции во Владивостоке, да всем Дальнем Всотоке наблюдаются повышенные температуры. В Приморье столбик термометра в следующем месяце будет держаться на 4−6 °C выше средних многолетних значений, сообщает ИА PrimaMedia.

— В этом году температуры воздуха выше нормы на всем Дальнем Востоке. Аномалия достигает 4−6 °C. Это связано с атмосферной циркуляцией воздушных масс. Конечно все это будет влиять на погоду в Приморье. Мы предполагаем что в апреле температуры будут выше нормы на 4−6 °C. В мае — на 1,5 градуса, только к июлю аномалия развеется, — заявил Кубай.

Он также отметил, что именно в июле синоптики ожидают выпадение большого количества осадков. С вероятностью 65−70%, в этом месяце выпадет две месячные номы. Самым удачным для отпуска, как ожидалось, глава гидрометцентра назвал август.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+4°
ясно
772 мм рт. ст.
повышенное
26 %
очень низкая
5 м/с
слабый ветер
Международный день воды в Приморье: хороший повод узнать о мерах по охране ценного ресурса
CNN узнал о координации помощников Трампа с РФ против Клинтон
Генсек НАТО Столтенберг заявил о важности диалога с Россией
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
Большинство россиян высказались против монархии в России
Украинский депутат назвал «подлым» запрет на въезд Самойловой
В Чили вынесли приговор 33 экс-агентам Пиночета
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь