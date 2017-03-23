Апрель в Приморье будет аномально теплым — Борис Кубай

Владивосток, 23 марта, PrimaMedia.

Аномально теплую погоду пообещал приморцам в апреле глава Приморскгидромета Борис Кубай. Как заявил он на пресс-конференции во Владивостоке, да всем Дальнем Всотоке наблюдаются повышенные температуры. В Приморье столбик термометра в следующем месяце будет держаться на 4−6 °C выше средних многолетних значений, сообщает ИА PrimaMedia.

— В этом году температуры воздуха выше нормы на всем Дальнем Востоке. Аномалия достигает 4−6 °C. Это связано с атмосферной циркуляцией воздушных масс. Конечно все это будет влиять на погоду в Приморье. Мы предполагаем что в апреле температуры будут выше нормы на 4−6 °C. В мае — на 1,5 градуса, только к июлю аномалия развеется, — заявил Кубай.

Он также отметил, что именно в июле синоптики ожидают выпадение большого количества осадков. С вероятностью 65−70%, в этом месяце выпадет две месячные номы. Самым удачным для отпуска, как ожидалось, глава гидрометцентра назвал август.