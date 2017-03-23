В Новосибирске на выходных впервые с зимы пойдет дождь

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +3°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит -2°C, днем +5°C, малооблачно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -1°C, днем +4°C, дождь со снегом.

Ночью в воскресенье температура составит -5°C, днем -3°C, пасмурно.

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +1°C, облачно.

В ночь на пятницу температура составит -12°C, днем +2°C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет -5°C, днем +1°C, переменная облачность, осадки.

Ночью в воскресенье температура составит -4°C, днем 0 °C, переменная облачность, осадки.