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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут шестилетнего Артура Тугиева, которого похитил отец

Уже год как мужчина прячет ребенка от матери.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Ульяновска Елена Макарова больше года ищет сына, с того дня, как в декабре 2015 года бывший супруг похитил мальчика прямо из детского сада и скрылся. На помощь женщине пришли приставы, но до настоящего дня вернуть шестилетнего Артура матери не удалось.

— Я думаю, что бывший муж, Рамиль Тугиев, мстит так за развод, хочет сделать мне больно. Но в первую очередь страдает ребенок! Я серьезно опасаюсь за моего сына, за его жизнь и здоровье — как физическое, так и психическое, — говорит Елена, мама маленького Артура.

Где сейчас 28-летний мужчина прячет мальчика, оперативники пока не установили. По одной из версий, он может скрываться в Башкирии, в частности, в Уфе или в Сибае — здесь у Рамиля живут родственники. Кроме того, они могут находиться в Димитровграде или в Краснодарском крае.

Если вам что-либо известно о ребенке или о похитившем его мужчине, сообщите по телефонам 8 (8422)39−93−70, 8 (8422)39−93−64, 8 (8422) 39−93−44.

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