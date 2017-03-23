В Башкирии ищут шестилетнего Артура Тугиева, которого похитил отец
Уже год как мужчина прячет ребенка от матери.
Уже год как мужчина прячет ребенка от матери.
Жительница Ульяновска Елена Макарова больше года ищет сына, с того дня, как в декабре 2015 года бывший супруг похитил мальчика прямо из детского сада и скрылся. На помощь женщине пришли приставы, но до настоящего дня вернуть шестилетнего Артура матери не удалось.
— Я думаю, что бывший муж, Рамиль Тугиев, мстит так за развод, хочет сделать мне больно. Но в первую очередь страдает ребенок! Я серьезно опасаюсь за моего сына, за его жизнь и здоровье — как физическое, так и психическое, — говорит Елена, мама маленького Артура.
Где сейчас 28-летний мужчина прячет мальчика, оперативники пока не установили. По одной из версий, он может скрываться в Башкирии, в частности, в Уфе или в Сибае — здесь у Рамиля живут родственники. Кроме того, они могут находиться в Димитровграде или в Краснодарском крае.
Если вам